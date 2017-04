DESPEDIDA: Cantor morreu domingo passado aos 70 anos, vítima de câncer

Em 25 de abril, 2017 - 06h00 - Atualidades

O corpo do cantor Jerry Adriani, que morreu no domingo (23), foi enterrado no fim da tarde de ontem, no Cemitério Francisco Xavier, no Caju, Zona Portuária do Rio. Ídolo da Jovem Guarda, o artista enfrentava um câncer e morreu aos 70 anos.

Alguns fãs que acompanhavam a cerimônia de despedida cantaram músicas do cantor ao longo do cortejo até o jazigo. Vinis do artista e até uma guitarra podiam ser vistos na hora do enterro de Jerry Adriani.