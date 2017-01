Reportagem - As cidades de Santarém, Alter do Chão e Belterra são visitadas pela Globo

Em 03 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

O primeiro episódio de 2017 do quadro #PartiuFérias, no ar no “Como Será?” de 7 de janeiro, leva o público a Santarém e Alter do Chão, no Pará. Em Santarém, a principal atração é o encontro das águas dos rios Tapajós e Amazonas, um fenômeno que chama a atenção pela coloração diferente dos rios, que não se misturam. A reportagem também mostra que Alter do Chão tem atraído milhares de turistas para suas praias de rio – a faixa de areia se forma durante o período vazante do rio Tapajós, o verão amazônico, de agosto a dezembro. Um dos destaques é o pôr-do-sol da Ponta do Cururu.