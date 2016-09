Algumas mudanças em hábitos do nosso cotidiano podem ser essenciais para auxiliar na prevenção de escapes de urina

Em 04 de setembro, 2016

De acordo com estudos realizados, a perda involuntária de urina ocorre com mais frequência entre as mulheres: a cada três, acima dos 40 anos, pelo menos uma já teve ou ainda terá escapes de urina. São diversos os fatores que podem contribuir para o aumento na incidência dos escapes como, por exemplo, a menopausa ou a realização de diversos partos.