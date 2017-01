Representantes do Estado se reunem hoje com empresa canadense e ministérios

Por: Redação ORM com informações da assessoria

Em 13 de janeiro, 2017 - 14h33 - Pará

Os secretários Adnan Demachki, Luis Fermnamdes Rocha e o senador Flexa Ribeiro se reunirão nesta sexta-feira (13) com a empresa Eldorado Gold Corporation e ministérios do Meio Ambiente e Minas e Energia para discutir sobre a Medida Provisória (MP) 756/2016 que cria a Área de Proteção Ambiental (APA) do Jamanxim, em Novo Progresso, e altera os limites do Parque Nacional do Rio Novo e da Floresta Nacional (Flona) do Jamanxim. A alteração visa, principalmente, atender ao projeto de construção da ferrovia Ferrogrão, que liga Sinop, no Mato Grosso, ao Porto de Miritituba, no Pará.

Acontece que a mudança dos limites do parque e da floresta inviabilizam, na avaliação do estado do Pará, mais de 400 projetos importantes para o desenvolvimento do estado, como o projeto de mineração de ouro Tocantizinho, em Itaituba.

Ainda de acordo com o governo, a empresa multinacional Eldorado Gold Corporation, do Canadá, já realizou pesquisas e investiu cerca de R$ 200 milhões no projeto, que deve gerar 600 empregos diretos na região. O objetivo é investir, no total, cerca de US$ 503 milhões na região.

“Não podemos penalizar um projeto que vai gerar emprego e renda para a população paraense, ao mesmo tempo em que não podemos penalizar um projeto importante como a Ferrogrão”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia Adnan Demachki. “Mas, há alternativas que beneficiam os dois projetos e foi isso que viemos mostrar aqui”, conclui.

As sugestões de alteração da MP e o seu impedimento no Congresso Nacional devem ser solicitados novamente.