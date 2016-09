Decretos da prefeitura definem ações de melhorias para o meio ambiente e mobilidade urbana de Belém

Em 14 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Pouco mais de um ano após a desativação do lixão do Aurá, a promotoria do Meio Ambiente do Ministério Público do Estado comemora mais um avanço na gestão ambiental da capital paraense. Um decreto assinado ontem à tarde na sede da Prefeitura de Belém criou o Comitê Gestor do Centro de Integração da Coleta Seletiva - Aurá, que garante uma gestão compartilhada entre cooperativas e associações de catadores de Belém.

