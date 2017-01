Prefeituras devem exigir e fiscalizar a proteção do eixo do motor nesses barcos

Por: O Liberal

Em 08 de janeiro, 2017 - 08h12 - Pará

Em 2017, as 46 Prefeituras Municipais que registraram acidentes de escalpelamentos nos últimos anos serão notificadas pela Comissão Estadual de Enfrentamento aos Acidentes de Motor com Escalpelamento, para que assumam suas responsabilidades nos contratos firmados com prestadores de serviços de transporte escolar em barcos. No ano passado, do total de 6 acidentes registrados, quatro ocorreram em embarcações contratadas para o transporte escolar. O último acidente aconteceu em 11 de novembro de 2016, em Melgaço, no Marajó.

“Todos os acidentes com escalpelamentos em barcos podem ser evitados com a simples cobertura do motor da embarcação, isto é prevenção, ainda há muita negligência. Acidentes em transporte escolar são inadmissíveis, nós não vamos mais tolerar’’, afirmou a coordenadora da Comissão Estadual de Enfrentamento aos Acidentes de Motor com Escalpelamento, Socorro Silva, servidora da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa Pará).

Segundo a Comissão Estadual, em 2015 foram registrados 11 casos. Este ano, foram seis acidentes. O acidente de escalpelamento em barcos ocorre quando os cabelos de uma pessoa se prendem ao eixo de um motor em movimento. A alta velocidade de rotação da máquina faz com que os fios se enrolem e sejam puxados brutalmente, arrancando em muitos casos o couro cabeludo, orelhas, sobrancelhas e até parte do pescoço.

Na última grande reunião da Comissão Estadual, no ano passado, foram tomadas duas decisões de trabalho para execução já no início deste ano. A primeira diz respeito à notificação das prefeituras de municípios onde foram registrados acidentes de escalpelamentos nos últimos anos, para que elas assumam a responsabilidade de gerir os contratos de prestação de serviços para o transporte escolar, verificando as condições de segurança e proteção do eixo do motor nessas embarcações.

A ideia é chamar os representantes municipais para esclarecer que a Prefeitura e o dono da embarcação são co-responsáveis pelo serviço. Nessa condição, ambos respondem judicial, administrativa e criminalmente, perante os órgãos de competência, em casos de acidentes. Socorro Silva informou também que os órgãos de segurança também serão convocados para um amplo encontro de reforço da rede de fiscalização.

“Sou marajoara, conheço a realidade de nossos rios, furos e igarapés, tudo que a gente quer é chegar ao máximo de ribeirinhos possíveis, por isso, vamos chamar todos os órgãos de segurança para reforço na prevenção e fiscalização. A Marinha desenvolve um excelente trabalho, e quanto mais reforço, melhor’’, destacou a coordenadora estadual.

Ela informou que a Comissão Estadual já registrou casos de reincidência de acidentes por descaso de barqueiros. Em 2014, uma menina de 11 anos morreu dentro da embarcação, por ocasião do acidente. O pai da criança havia retirado a proteção de madeira que ficava sobre o motor, para lavar a embarcação, e não havia reposto a proteção de volta.

A Comissão Estadual de Enfrentamento aos Acidentes de Motor com Escalpelamento é composta pela Sespa Pará, que coordena os trabalhos, e por representantes de uma série de outros órgãos públicos e entidades,entre eles, a Marinha do Brasil, Fundação Santa Casa, Corpo de Bombeiros, Ministério Público Estadual.