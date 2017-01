Doce será coberto com imagem do Ver-o-Peso. Finalização ocorre horas antes da distribuição

Por: Redação ORM News com informações de Vito Gemaque (O Liberal)

Em 11 de janeiro, 2017 - 20h00 - Belém

O bolo de 15 metros do aniversário de Belém que será distribuído nesta quinta-feira (12) já começou a ser produzido. Os confeiteiros começaram a trabalhar às 9 horas desta quarta-feira (11), e só terminarão amanhã com a montagem do bolo no local onde acontecerá a distribuição. O parabéns está programado para às 10h, o trânsito no Boulevard Castilho França será parcialmente interditado, sendo uma faixa bloqueada em frente ao Solar da Beira, enquanto as demais permanecerão fluindo.

No total, as 80 postas do bolo, o recheio, o glacê e a cobertura foram produzidos em aproximadamente 24 horas. A imagem do Ver-O-Peso foi escolhida para cobrir o bolo, junto com as marcas patrocinadoras do bolo. A cobertura uma mistura de cupuaçu, morango e doce de leite.

Para fabricar o bolo foram necessários 1.600 ovos, 60 kg de trigo e 24 litros de leite. 'É muito gratificante trabalhar nele e ver que as pessoas gostam depois. Naquele momento da distribuição é muito gratificante para gente', falou supervisora da panificadora Versales Carmelúcia Braga, responsável por produzir o bolo neste ano.

De acordo com Carmélucia, o maior cuidado na produção é com a higiene. Todos que visitam a cozinha da panificadora tem que colocar tocas de cabeça. 'Tudo tem que ter higiene, por isso que pedimos para as pessoas colocarem a toca para evitar qualquer tipo de problema', afirma. A equipe escalada para a produção do bolo contou com seis confeiteiros no total.

'Hoje de manhã começamos a trabalhar no bolo. Como já estamos acostumados a fazer, temos experiência, a gente divide o trabalho em equipes. Um pessoal vai trabalhar na massa, outro no glacê, e outro no recheio. O trabalho é em equipe', falou.

O grupo irá acordar cedo hoje para, a partir das 4 horas, levar as pastas de massa do bolo para o Ver-O-Peso, cobri-las com recheio, encaixá-las, colocar o papel arroz com as imagens dos patrocinadores e do mercado.