Um dos focos do hospital este ano é o aperfeiçoamento da qualidade de atendimento do paciente.

Por: Da redação

Em 20 de fevereiro, 2017 - 08h27 - Saúde

Santa Casa do Pará completa 367 anos de história no próximo dia 24, mas as comemorações já começam amanhã. Para celebrar essa trajetória de relevância no Estado do Pará, ocorrerá, hoje, a assinatura do Termo de Cooperação com a Escola de Governança do Pará (EGPA), para realização do Projeto de Aperfeiçoamento em Qualidade e Segurança do Paciente da Santa Casa. Outra conquista a ser celebrada este ano é a aquisição do tomógrafo de bioimpedância, que utiliza técnica não invasiva e não lesiva de imageamento para pacientes da terapia intensiva, que trará melhora significativa no serviço prestado aos pacientes.

Para a assinatura do termo de cooperação, estarão presentes o deputado federal Arnaldo Jordy; o secretário de Saúde do Estado, Vitor Mateus; Ruy Martini, diretor geral da EGPA; e a presidente da Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará, Rosangela Monteiro. O evento será realizado às 9h, no auditório da Fundação Santa Casa.

Além de referência materno-infantil de média e alta complexidade - com uma equipe multiprofissional em várias especialidades -, o hospital possui os programas Banco de Leite Humano, um dos maiores do país, que este ano completa 30 anos; Método Canguru, programa de atendimento a recém-nascidos de baixo peso; o Programa de Atendimento Integral às Vítimas de Escalpelamento, com atendimento no hospital e amparo no Espaço Acolher; e Propaz, programa de atendimento exclusivo para crianças e adolescentes vitimizados pela violência sexual.

Com foco também em ensino e pesquisa, na Santa Casa são formados mestres e especialistas médicos e multiprofissionais, funcionando como campo de pesquisa para alunos de faculdades de todo o Estado, através de parceria com instituições de ensino superior. Quase tão antigo quanto a cidade de Belém, o hospital foi o primeiro do município, fundado no dia 24 de fevereiro de 1650, com o nome de Irmandade da Santa Casa de Misericórdia do Pará, como referência no atendimento de pessoas carentes. Na época, ficava localizada na antiga Rua Santo Antônio dos Capuchos, com o Largo da Misericórdia, atual Praça Barão de Guajará, onde está o prédio da antiga loja Paris N’América.

A partir de janeiro de 1990, com apoio do Governo do Estado, a instituição adotou o regime jurídico de fundação. Atualmente o Museu/Arquivo Alípio Bordalo guarda parte dessa memória, sendo referência para pesquisa em saúde e medicina do século passado. No ano de 2013, foi inaugurada a Unidade Materno Infantil Dr. Almir Gabriel. Referência no atendimento de gravidez de alto risco no Estado, o hospital contabiliza uma média de dez mil partos anuais, apoiada por equipes multiprofissionais, dispondo de 511 leitos. O complexo Santa Casa é dividido em dois hospitais – Centenário e Nova Santa Casa – e possui 407 leitos habilitados.