Lancha será içada por meio de cabos que devem ser colocados em sua estrutura

Por: Redação ORM News

Em 26 de dezembro, 2016 - 10h42 - Pará

Deve começar nesta segunda-feira (26) o trabalho de retirada da lancha 'Luar C', que naufragou no dia 7 de dezembro deste mês no rio Pará, a caminho do município de Ponta de Pedras, na ilha do Marajó. Três passageiros continuam desaparecidos e seis pessoas morrerram no acidente. Na última sexta-feira (23), a empresa Tecmar informou que suspendeu as buscas devido as condições de acesso dos mergulhadores ao porão da embarcação no fundo do rio. A lancha será içada por meio de cabos que devem ser colocados em sua estrutura.

As equipes de buscas já confirmaram que alguns corpos podem estar no local, já que a lancha está localizada a 30 metros de profundidade. Desde a última terça-feira (20), uma equipe de 15 mergulhadores do Corpo de Bombeiros e homens da Marinha do Brasil continuam o rastreamento da área conhecida como furo do Arrozal.

O proprietário da embarcação Luar C, Antônio Fernando Colares Tavares, e o piloto, Nélio Alves de Souza, devem ser indiciados por risco à segurança de navegação e homicídio culposo. Nos próximod dias eles serão intimados e terão a prisão preventiva solicitada à justiça. No total, seis pessoas morrerram no acidente e outras 43 foram resgatadas com vida.