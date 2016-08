Aquarius, de Kleber Mendonça Filho, será exibido na abertura

Por: Adoro Cinema

Em 26 de agosto, 2016 - 09h19 - Cinema

Dia 26 de agosto marca o começo da 44ª edição do Festival de Cinema de Gramado, que vai exibir filmes nacionais, latinos e norte-americanos (vindos do festival de Sundance) até o dia 3 de setembro de 2016.

A tarde conta com a exibição de curtas-metragens gaúchos, mas a cerimônia de abertura ocorre no período da noite, com a projeção de Aquarius, novo longa-metragem do pernambucano Kleber Mendonça Filho. Sônia Braga, protagonista dessa produção, recebe o troféu Oscarito, destinado a grandes atores do cinema brasileiro.

A mostra competitiva começa dia 27 de agosto, com a exibição dos longas Elis e O Roubo da Taça. Os outros filmes em competição pelo Kikito serão O Silêncio do Céu, El Mate, Tamo Junto e Barata Ribeiro 716.