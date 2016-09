Greve é por tempo indeterminado. E os clientes devem enfrentar mais filas.

Em 06 de setembro, 2016 - 06h00 - Atualidades

Da Redação

Os clientes dos bancos precisam vencer a demora, o cansaço e a impaciência para conseguir atendimento. O cenário de ontem, com filas intermináveis, já revela o que se espera hoje, no primeiro dia da greve dos bancários que é por tempo indeterminado. Ontem à noite, reunidos em assembleia geral na sede do sindicato da categoria, no bairro do Umarizal, os bancários do Pará definiram a agenda de mobilização. A partir das 9 horas de hoje, eles se concentrarão defronte às agências bancárias da avenida Presidente Vargas, em Belém.