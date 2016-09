Espaços da capital paraense participam de programa que busca aproximar o público dos museus

Por: O Liberal

Em 19 de setembro, 2016 - 08h23 - Exposições

A primavera finalmente chegou nos museus de Belém. Durante esta semana, os museus da cidade realizarão diversas atividades gratuitas para tipos diferentes de públicos. O evento “Primavera dos Museus” é impulsionado nacionalmente pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), vinculado ao Ministério da Cultura, com a participação das diferentes esferas públicas para atrair as pessoas para dentro desses espaços. Neste ano, o tema da 10ª Primavera dos Museus é “Museus, Memória e Economia da Cultura”. As atividades começam hoje.

O tema escolhido deste ano destaca o importante papel social desempenhado pelos museus na promoção de trocas simbólicas, culturais, de saberes e de experiências, assim como a contribuição para a dinamização da cadeia produtiva da cultura de modo sustentável. A galeria do Museu de Arte de Belém (Mabeu), ligada ao Centro Cultural Brasil Estados Unidos (CCBEU) está com a exposição “Belém Memória 400”, integrante da programação, aberta para a população. O Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) também abre as portas, pela manhã de hoje, às 9h, com o projeto “Tela Negra” com a projeção do vídeo “Afroamazônico e seus símbolos”.

E os espaços do Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIM), da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), também terão uma ampla programação, com entrada franca, a partir de quarta-feira, dia 21. “Todo ano existem dois grandes eventos nos museus: a Semana dos Museus, em maio, e a Primavera, em setembro. Quem determina o tema dos eventos é o Ibram. Os museus no mundo inteiro param nestes meses para abrir as portas e interagir mais com os lugares em que estão inseridos”, explica a diretora do SIM, Mariana Sampaio.

A programação começa na quarta-feira (21) no Museu do Círio, com a oficina de Confecção de Brinquedos de Miriti, com o artesão Rivaildo Peixoto, da Associação dos Artesãos de Brinquedos de Miriti do Município de Abaetetuba (Asamab). A oficina segue até quinta-feira, dia 22. Já no o Museu de Arte Sacra ocorrerá, nos dia 22 e 23, das 16h às 22h, o ciclo de debates sobre economia criativa. No primeiro dia, o assunto será “Economia criativa; a participação de micro empreendedores da cultura paraense de Belém” e no dia seguinte uma rodada de conversa com microempreendedores da cultura paraense, com mostra de trabalhos autorais e música no jardim do museu.

Já nesta sexta-feira (23) e sábado (24), das 9h às 12h, o Museu de Arte Contemporânea Casa das Onze Janelas promove a oficina “O som da cidade: Percepções sobre a paisagem sonora de Belém”, com a artista visual Camila Moura. A programação nos museus do Estado termina no Museu do Forte do Presépio, com a realização da “Taberna Criativa”, a partir das 9 horas, no sábado (24) e domingo (25), com apresentação de três Djs. Pela noite, das 20h às 21h, haverá uma Videoconferência em forma de seminário virtual com professores e alunos da Escola Estadual Rui Barbosa. Em seguida, serão feitas projeções ao ar livre para o público em geral. “Existe um esforço para interagir com o bairro da Cidade Velha. Interagir com o bairro é um grande desafio, na tentativa de inclusão do local”, explica Mariana. “É um esforço para a gente tentar criar uma rotina de provocar as pessoas a virem nos museus. Vamos colocar duas tendas para as pessoas venderem produtos da economia criativa, como artesanato e outras criações”, enfatizou.

A exposição “Belém Memória 400”, com obras do acervo do Mabeu e de artistas convidados já está aberta para visitação. “Como estamos no ano da comemoração dos 400 anos da cidade de Belém, nada mais justo do que mostrarmos a memória da história da cidade”, diz o gerente artístico cultural do CCBEU, Simei Bacelar. “Na exposição o público poderá ver vários olhares sobre a cidade. Um olhar às vezes cotidiano, às vezes intimista, às vezes crítico e real a respeito dia a dia da cidade, Belém de muitas histórias, e tantos particulares pontos de vista”, completa.

Na exposição, poderão ser apreciados desenhos, fotografias e gravuras do acervo do Mabeu. Aspectos que compõem o imaginário popular de Belém, como a arquitetura dos casarões antigos, as palafitas, embarcações, a cultura popular, além de situações do cotidiano, estarão representadas em obras de artistas como Abrão Bemergui, Alberto Bitar, Antar Rohit, Antoinne, Benedicto Melo, Carmelo Mancini, Emannuel Nassar, Evandro Teixeira, Giancarlo Franco, La Roque Soares, Miguel Chaikaoka, P. P. Condurú, Paulo Jares e Valdir Sarubbi.

A mostra também conta com 13 artistas convidados, como Armando Sobral, Elieni Tenório, Emanuel Franco, Geraldo Teixeira, Genison Oliveira, Erinaldo Cirino, Jocatos Torres da Silva, Jorge Eiró, Marinaldo Santos, Pablo Mufarrej, Rosangela Britto, Ruma de Albuquerque e Zoca.

Serviço:

10ª Primavera dos Museus

Período: A partir de hoje, até o final do mês.

Entrada franca.

Locai: Espaços museológicos ligados ao Sistema Integrado de Museus e Memoriais (SIM), Museu Paraense Emílio Goeldi (MPEG) e Galeria de arte do Mabeu