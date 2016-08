Trabalho prossegue no sábado, interditando a Almirante Barroso no sentido Entroncamento - São Brás a partir das 15h

Por: Redação ORM News

Em 26 de agosto, 2016 - 15h26 - Belém

A Secretaria Municipal de Urbanismo começou a etapa de concretagem da laje da Estação Bosque do BRT Belém, na avenida Almirante Barroso. A obra fica entre as travessas Perebebuí e Lomas Valentinas. A Estação Bosque será a quarta das sete estações previstas para a Almirante Barroso a ficar pronta. Serão quatro módulos com acesso para os dois lados da via.

A previsão é que a obra seja concluída até o fim de setembro. A próxima estação a ser entregue será a Júlio César, em seguida a Mauriti. Ainda estão em andamento as obras das estações Humaitá e São Brás.

Para permitir o acesso com segurança de caminhões e equipamentos ao local onde é realizada a concretagem, o trecho foi interditado pela Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob). A operação ocorreu entre as 18h de ontem até as 6h desta sexta-feira (26), no sentido Entroncamento - São Brás. O trabalho prossegue no sábado (27), de 15h a 0h, no mesmo sentido.

Agentes da Semob dão apoio nos horários da interdição, orientando pedestres, motoristas e condutores de ônibus expressos. No sábado, em virtude do horário da interdição, o serviço de ônibus BRT será suspenso a partir das 14h, retornando normalmente no domingo.