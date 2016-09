Evento inicia às 17h30 no Maracanã. Exibição da bandeira do Brasil emocionará.

Em 07 de setembro, 2016 - 06h00 - Esporte

A Cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos Rio 2016, acontece hoje, no feriado do dia 7 de setembro a partir das 17h30, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, sob o comando de um trio de diretores formado pelo artista plástico Vik Muniz, o escritor Marcelo Rubens Paiva e o designer Fred Gelli.