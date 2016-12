Preço médio da gasolina no Estado é de R$ 4,07, já o do diesel é de R$ 3,47

Por: Redação ORM News

Em 26 de dezembro, 2016 - 09h37 - Economia

Uma pesquisa divulgada pelo Dieese-PA (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) nesta segunda-feira (26) mostra que os preços dos combustíveis no Estado sofreraram alterações nas últimas semanas e ficaram entre os mais caros da região Norte. O preço do litro da gasolina, por exemplo, pode ser encontrado em médida a R$ 4,07, já o do diesel é vendido a R$ 3,47 nos postos de combustíveis.

De acordo com o estudo do Dieese, realizado entre os dias 18 e 24 deste mês, o litro da gasolina foi encontrado em média a a R$ 4,07 nos postos de combustíveis do Estado, com os preços variando entre R$ 3,61 a R$ 4,77. Já o litro do Diesel (S10) também apresentou aumento pela terceira semana consecutiva e foi comercializado em média a R$ 3,47, com os preços oscilando em R$ 3,01 a R$ 3,85.

Entre os Estados do Norte, gasolina teve o maior preço encontrado no Acre, cujo valor médio é de R$ 4,22 em média, com os preços oscilando entre R$ 4,10 a R$ 4,60. Em seguida vem o Pará com, seguido do Amazonas com R$ 4 o litro e com prelos variando entre R$ 3,65 a R$ 4,50. No caso caso do Diesel, o maior destaque ficou por conta do Amapá com preços oscilando entre R$ 3,89 a R$ 4,09; seguido do Estado do Acre cujo preço médio alcançou R$ 3,93 com os preços variando entre R$ 3,66 a R$ 3,4,11 e do do Pará, cujo preço médio alcançou R$ 3,47, com os preços variando entre R$ 3,01 a R$ 3,85.