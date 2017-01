Reclamações se tornam mais frequentes neste período do ano

Em 13 de janeiro, 2017 - 10h00 - Pará

Insônia, dor de cabeça, estresse. Não conseguir descansar em casa por causa do barulho provocado por bares, festas e sons automotivos que abusam da potência dos aparelhos sonoros em áreas residenciais. As reclamações por poluição sonora são frequentes durante todo o ano no Centro Integrado de Operações (Ciop) e se tornam mais constantes em períodos como o carnaval. Para evitar transtornos a população, a Delegacia de Meio Ambiente (Dema) desenvolve operação para combater a poluição sonora durante os festejos desde o último final de semana, com o início do desfile dos blocos na Cidade Velha.

Segundo o Ciop, a ação será intensificada nos finais de semana por conta da saída dos blocos de rua e da abertura de estabelecimentos que funcionam no período do carnaval. Em média, a Delegacia de Meio Ambiente (Dema) atende de 15 a 20 chamadas de segunda a quinta-feira e 30, ou mais, de sexta a domingo.

Mesmo assim, nesta época, existe uma tolerância. Os blocos têm autorização para desfilar durante determinado horário, mas depois disso, os aparelhos de som devem ser regulados para não causar transtorno para quem curte a festa ou para os moradores das proximidades.

A poluição sonora é prevista na Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9.605) e se trata de uma situação diferente da perturbação do sossego. Os limites tolerados são 55 decibéis pela manhã e 50 pela noite. Bairros como Marambaia, Marco, Pedreira e o distrito de Icoaraci estão entre os que originam denúncias. De acordo com a Dema, só em 2016, em Belém, foram 1.764 ocorrências na região metropolitana.