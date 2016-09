Nova série “Supermax” estreia dia 20, na globo, e terá 12 episódios

Em 05 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

Doze pessoas confinadas com um objetivo em comum: ganhar R$ 2 milhões. Esse é o prêmio do reality show “Supermax” (Rede Globo/TV Liberal), com apresentação de Pedro Bial, que se passa em um presídio de segurança máxima em plena Floresta Amazônica. O que os participantes não sabem é que a construção foi desativada por ser considerada desumana. Para criar este ambiente inóspito e grandioso, foi erguida em uma das cidades cenográficas dos Estúdios Globo, uma prisão com três andares e 800 metros quadrados, toda eletrônica. A estrutura, onde se passa o reality fictício que dá nome à série, serviu de cenário também para a versão internacional da trama.

“O presídio tem uma cara moderna, mas tem um olhar imaginativo, retrô, para criar um ambiente mágico, para que o público se sinta num lugar onde nunca esteve. Já fiz vários policiais e, geralmente, partes dos presídios são construídos em estúdios ou filmados em fábricas abandonadas. Uma estrutura dessas, com essas características, é inédita.

