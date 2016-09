No Palmeiras até dezembro, Cuca revela intenção de voltar a atuar na China em 2017

Por: São Paulo, SP Gazetapress

Em 03 de setembro, 2016 - 01h30 - Esporte

Cuca fez uma revelação surpreendente sobre seu futuro no Verdão ontem à noite. Contratado pelo Palmeiras até o fim deste ano, o técnico do líder do Campeonato Brasileiro afirmou em entrevista à Rádio Globo que deseja voltar para o futebol chinês em 2017.

“É…ano que vem é o que a gente pretende”, disse o treinador ao ser questionado se voltaria para o país onde trabalhou entre 2014 e 2015. Cuca comandou o Shandong Luneng por duas temporadas até sair em dezembro do ano passado, sendo substituído por Mano Menezes na ocasião.

