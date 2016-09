Cine Líbero Luxardo exibe “Amor & Brega”, do cineasta Ronaldo Duque, neste domingo, com entrada franca

Os amantes do brega poderão acompanhar um documentário especial sobre o ritmo neste domingo, 11, em sessão no Cine Líbero Luxardo,marcada para às 15 horas, com entrada franca.

“Amor & Brega” (2016), do cineasta Ronaldo Duque, é um documentário musical com pinceladas de ficção que conta a história da música brega por meio do radialista Vavá, que corre o risco de perder seu programa radiofônico sobre a música brega, compositores e intérpretes, depois que a emissora foi vendida para um grupo religioso.

