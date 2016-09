Programação de semana temática conscientiza a população para o comportamento nas ruas

Em 19 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Com o tema “Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”, a programação da Semana Nacional de Trânsito chegou ontem à praça Batista Campos, em Belém, levando uma série de atividades voltadas para o público de todas as idades. Organizada pelo Departamento de Trânsito do Estado do Pará (Detran) em parceria com diversos órgãos, como Superintendência de Mobilidade Urbana da capital (Semob), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Secretaria de Estado de Educação (Seduc), juntamente com entidades, como Federação das Indústrias do Estado do Pará (Fiepa) e Sest Senat, o evento contou com prestação de serviços, campanha educativa, teste para detecção de hepatite, outras orientações relativas à saúde e prevenção de acidentes no trânsito, caminhada simbólica no entorno da praça e atividades para crianças (minicircuito de trânsito, jogos educativos e vídeos sobre a temática).

