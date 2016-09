Treinador promove retornos de Thiago Silva, Douglas Costa, Oscar, Fernandinho e Firmino, além de chamar o goleiro Alex Muralha

Por: Redação ORM News

Em 16 de setembro, 2016 - 18h16 - Futebol

O técnico Tite anunciou nesta sexta-feira, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a lista de convocados do Brasil para os duelos contra Bolívia e Venezuela válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. A segunda relação do treinador desde que assumiu o cargo foi marcada por retornos e uma grande surpresa.

O goleiro Alex Muralha, do Flamengo, foi a grande novidade. Em grande fase no Rubro-Negro, que briga pela ponta do Brasileiro, ele recebe sua primeira oportunidade pela Seleção. Além disso, Tite promoveu os retornos do zagueiro Thiago Silva, dos meias Fernandinho, Douglas Costa e Oscar, além do atacante Roberto Firmino. O último, contudo, não entrou em campo no duelo contra o Chelsea nesta sexta-feira por conta de um problema na virilha. A cúpula de futebol da Seleção já está atenta.

Outra detalhe que chamou atenção foi a quantidade de jogadores convocados: 24. Isso ocorreu em função da suspensão de Paulinho. Com isso, caso ninguém seja suspenso ou se machuque para o confronto diante da Venezuela, o treinador precisará cortar um nome entre os relacionados para a partida.



A delegação se apresentará no dia 3 de outubro em Natal. A partida contra a Bolívia acontece na Arena das Dunas no dia 7. A Seleção fica em Natal até domingo e só vai para Venezuela na segunda-feira dia 10.



OS CONVOCADOS



Goleiros

Alisson (Roma)

Alex Muralha (Flamengo)

Weverton (Atlético-PR)



Laterias

Daniel Alves (Juventus)

Fagner (Corinthians)

Marcelo (Real Madrid)

Filipe Luís (Atlético de Madrid)



Zagueiro

Miranda (Inter de Milão)

Marquinhos (PSG)

Thiago Silva (PSG)

Gil (Shandong)





Meias

Casemiro (Real Madrid)

Renato Augusto (Beijin)

Philippe Coutinho (Liverpool)

Giuliano (Zenit)

Douglas Costa (Bayern de Munique)

Fernandinho (Manchester City)

Paulinho (Guangzhou Evergrande)

Lucas Lima (Santos)

Oscar (Chelsea)

Willian (Chelsea)



Atacantes

Neymar (Barcelona)

Gabriel Jesus (Palmeiras)

Firmino (Liverpool)