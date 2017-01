Apresentação marcou o lançamento da turnê 'O que importa é a gente ser feliz' na madrugada deste domingo, 15, em São Paulo.

Por: EGO

Em 15 de janeiro, 2017 - 08h25 - Entretenimento

Fábio Jr. deu um selinho em uma fã durante o show de lançamento da turnê "O que importa é a gente ser feliz" na madrugada deste domingo, 15, em São Paulo. O cantor não se importou com a presença da mulher, Fernanda Pascucci, e tascou um beijinho na fã, que foi escolhida em meio ao público presente. Krizia e Tainá Galvão, filhas do astro, também marcaram presença. Depois do show, o cantor fez questão de posar beijando - e muito! - a mulher no camarim.

Fizeram parte do repertório do show grandes sucessos da carreira do artista, como “Só Você”, “O Que Que Há”, “Alma Gêmea” e “Caça e Caçador” que continuaram dando todo o toque de romantismo ao novo show de Fábio Jr.

O cantor foi um dos convidados do especial de Natal do programa "Altas Horas" e ele falou sobre seu casamento com Fernanda Pascucci, realizado em 21 de novembro e que é o sétimo da sua vida. "É o último, pode escrever", disse ele ao apresentador Serginho Groisman na ocasião.