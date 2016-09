Delegação do Timbu retornou a Recife na tarde desta quarta-feira (14) de olho no jogo contra o Bicola

Por: Redação ORM News

Em 14 de setembro, 2016 - 18h57 - Série B

O empate sem gols com o vice-lanterna da Série B, Joinville, na última rodada, deixou o Náutico em alerta para o confronto deste sábado (17), contra o Paysandu, na Arena Pernambuco, em Recife. O Timbu Mauriciano está a somente um ponto do Papão e resolveu pedir o apoio do seu torcedor para o confronto, instituindo promoção de ingressos de arquibancadas a R$ 10 para sócios e R$ 15 para não sócios.

As vendas começarão às 9h desta sexta-feira (16) e a promoção seguirá até às 11h do sábado (17). Após esse horário, os valores subirão para R$ 20 e R$ 40, respectivamente.

Os comandados do técnico Givanildo Oliveira - dono de currículo de conquistas com o Paysandu - retornaram a Recife na tarde desta quarta-feira (14). Na última rodada, eles foram a Santa Catarina e retornaram com um empate sem gols com o vice-lanterna da competição, o Joinville.

Para a partida, o Náutico terá o retorno do zagueiro Rafael Pereira, autor do gol da vitória sobre o Paysandu na Sére B de 2015. Por outro lado, o time não contará com o lateral direito Walber, vetado por dores na panturrilha, e com o volante Rodrigo Souza, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, além do meia Hugo, que pediu para ir embora do clube.

O confronto entre Náutico e Paysandu será às 16hh30 deste sábado (17), na Arena Pernambuco, pela 26ª rodada da Série B do campeonato brasileiro, com transmissão lance a lance pelo ORM News.