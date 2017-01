Experiente, atacante Edgar quer repetir no Leão o sucesso feito no Sampaio Corrêa

Em 06 de janeiro, 2017 - 01h30 - Esporte

O Edgar, 31 anos, participou do treino com bola do Leão Azul pela manhã, no campo do Ceju. Contratado junto ao Sampaio Corrêa por empréstimo, o atacante vai ficar no Baenão até novembro. Já assinou contrato. Vai morar na Toca até a chegada dos filhos, que vêm de São Luís.

Seu começo pelo futebol foi pelo Ananindeua, na época de Reginaldo Monteiro. Lembrou que jogou ao lado do atacante Joãozinho. “Já morei em Belém e conheço bastante a cidade. Estou de volta com muita alegria. Joguei pelo Ananindeua e também pelo Horizonte. Depois fui embora. Joguei até no Pelotas do Rio Grande do Sul. Tive ainda uma passagem pelo futebol da Republica Theca em 2011. Retornei ao Sampaio e agora aqui no Remo pra fazer meu melhor pelo clube.”

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.