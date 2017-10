Berlinda já percorreu pouco mais de 3 quilômetros do percurso

Portal ORM

08 de outubro, 2017

Com menos de 1 quilômetro para a chegada ao Conjunto Arquitetônico de Nazaré (CAN), onde ficará em exposição durante a quadra nazarena, a berlinda segue em reta final pela avenida Nazaré, no bairro de Nazaré, em Belém. Por volta das 11h, a imagem da Virgem de Nazaré já havia percorrido pouco mais três quilômetros do percurso.

Nas redes sociais, alguns devotos questionaram a rapidez da romaria. De acordo com a Diretoria da Festa, a previsão inicial de chegada era 12h30, para que fieis pudessem aproveitar o tradicional almoço do Círio, que marca a celebração familiar da festa religiosa.

Dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Diesse-PA), cerca de dois milhões de pessoas participaram do 225º e percorreram 3,6 quilômetros. Com o crescimento de devotos, novas procissões foram criadas para atender a todos, como romarias sobre motos, carros, das crianças e a Romaria Fluvial.