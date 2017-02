Site especializado diz que dona da marca Nokia irá apresentar nova versão do 'tijolão' durante a feira de telecomunicações em Barcelona.

Por: G1

Em 15 de fevereiro, 2017 - 11h04 - Entretenimento

Você é daqueles que gosta de falar que celular bom mesmo era o Nokia "tijolão"? Seus problemas acabaram. A HMD Global, empresa finlandesa que comprou os direitos sobre a marca Nokia em 2016, pretende relançar após 17 anos aquele mesmo modelo 3310, com fama de indestrutível. As informações são do site especializado Venture Beat.

De acordo com a reportagem, o anúncio do novo "tijolão" está programado para acontecer durante a Mobile World Congress, feira de telecomunicações que acontece em Barcelona no fim de fevereiro.

A reencarnação do 3310, que foi lançado originalmente em 2000, custaria 59 euros e seria vendido como uma alternativa altamente resistente e com bateria de longa duração.

Segundo o Venture Beat, a HMD Global ainda deve revelar na MWC dois smartphones de entrada que rodam o sistema operacional Android 7.0 Nougat, o Nokia 3 e o Nokia 5. O Nokia 6, já lançado na China, pode aparecer também. Este terceiro modelo tem display de 5,5 polegadas com resolução Full HD, câmera traseira de 16 Megapixels, processador Snapdragon 430 e 4 GB de memória RAM.

