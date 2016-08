Macaca domina partida no Moisés Lucarelli, em Campinas, do começo ao fim e vence por 2 a 0 com facilidade

Por: Lance!Net

Em 27 de agosto, 2016 - 19h09 - Série A

Com a possibilidade de igualar a pontuação do líder Palmeiras em caso de uma vitória, o Corinthians não entrou em campo na tarde deste sábado. Já a Ponte Preta aproveitou a péssima atuação do Timão, que teve Balbuena expulso aos 18 minutos do primeiro tempo, e venceu por 2 a 0 no Moisés Lucarelli.



Mesmo quando tinha 11 jogadores em campo, o Corinthians sofria com as chegadas da Ponte. Antes dos dez minutos, Roger já havia perdido chance incrível na frente de Cássio. O centroavante, aliás, cansou de receber bolas em boas situações e se complicar. Mas redenção dele não demorou. Ainda no primeiro tempo, aproveitou hesitação de Pedro Henrique e Cássio após desvio em cruzamento para abrir o placar.



Se a situação já estava complicada para o Corinthians, o gol praticamente acabou com a esperança de conquistar ao menos um ponto em Campinas. Cristóvão Borges sacrificou Guilherme para recompor a zaga com Pedro Henrique. Com isso, Marquinhos Gabriel e Marlone ficaram responsáveis por puxar contra-ataques, mas não tiveram sucesso.



O Timão teve apenas uma finalização durante 90 minutos: aos seis, em chute sem perigo de Balbuena. Enquanto isso, a Ponte não parava de pressionar e ampliou no início do segundo tempo, com um golaço de Clayson. Vitória garantida para a Macaca, já que o Corinthians não mostrava o menor poder de reação.



O restante da etapa final foi deprimente para o Timão, que parecia não estar incomodado com a situação. Romero, que entrou após o intervalo, e Lucca não mudaram a postura da equipe. O Corinthians apenas assistia à Ponte tocar bola e chegar à área de Cássio. Nos acréscimos, a segunda finalização do time no jogo, com Uendel. O placar de 2 a 0 acabou ficando barato...



Com a derrota, o Timão tem que secar os adversários para não sair do G4 do Brasileirão. A equipe pode ser ultrapassada por Grêmio, Santos e Flamengo, que jogam neste domingo. Já a Ponte Preta reforçará a torcida contra os três times, porque ficou apenas três pontos atrás do quarto colocado.



FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 2 X 0 CORINTHIANS



Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Data/horário: 27 de agosto de 2016, sábado, às 16h

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira - SP (FIFA)

Assistentes: Emerson Augusto de Carvalho - SP (FIFA) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa - SP (ASP-FIFA)

Público/renda: 8.529 pagantes/R$ 229.720,00

Cartões amarelos: Roger (PON); Romero (COR)

Cartão vermelho: Balbuena (COR)

Gols: Roger 35'1ºT (1-0); Clayson 5'2ºT (2-0)



PONTE PRETA: Aranha; Níno Paraíba, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo; Abuda (Matheus Jesus 38'2ºT) e Wendel; Rhayner (Léo Cereja 38'2ºT), Thiago Galhardo e Clayson; Roger (Willian Pottker 24'2ºT). Técnico: Eduardo Baptista



CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Yago, Balbuena e Uendel; Cristian; Rodriguinho (Luca 23'2ºT), Marquinhos Gabriel (Romero intervalo), Elias e Marlone; Guilherme (Pedro Henrique 21'1ºT). Técnico: Cristóvão Borges