Zagueiro Renato Justi faz sua primeira partida com camisa remista, enquanto que Osvaldir ganha a chance como titular

Por: Redação ORM News

Em 10 de setembro, 2016 - 19h08 - Série C

Pressionado e modificado, o Remo está na Arena Castelão para defender o Fortaleza, pela penúltima rodada da fase classificatória da Série C do campeonato brasileiro. Em campo, o técnico Waldemar Lemos promove a estreia de Renato Justi na zaga e dá a priemira chance de Osvaldir como titular na lateral direita.

A entrada de Osvaldir é por opção técnica, ganhando a vaga de Levy. Na zaga, Renato Justi foi escolhido por conta da suspensão de Max e da lesão de Henrique. Ciro Sena seria uma opção para compor o setor, mas, como as duas partidas em que e foi acionado acabou falhando, Waldemar preferiu lançar Justi, melhor zagueiro do Goianão de 2016.

O duelo entre os Leões tem a promessa de muita transpiração, uma vez que vale a classificação à segunda fase da competição. Ambos estão no G4, mas uma derrota pode complicar o caminho para assegurar vaga no primeiro mata-mata do certame. Vale destacar que, quem passar da segunda fase já estará na Série B de 2017.

O Remo, portanto, entrará em campo para encarar o Tricolor do Pici com Fernando Henrique; Osvaldir, Ítalo, Renato Justi e Wellington Saci; Michel Schmöller, Yuri, Marcinho e Eduardo Ramos; Fernandinho e Edno. A partida está marcada para começar às 20h e será transmitida lance a lance pelo ORM News.