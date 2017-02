Goleiro titular não treinou por conta de uma amigdalite

Por: Redação ORM News

Em 14 de fevereiro, 2017 - 15h41 - Parazão

A derrota para o Remo e a segunda em três jogos pelo campeonato paraense tocou o alarme geral no Paysandu. O treino desta terça-feira (14), na Curuzu, foi repleto de novidades na escalação. Entre as mudanças, o técnico Marcelo Chamusca resolveu arrojar e trocou a trinca de volantes por um trio de atacantes na equipe titular. O próximo jogo será nesta quarta-feira (15), às 20h30, contra o São Francisco, na Curuzu, em Belém, em jogo atrasado da terceira rodada do estadual.

A primeira mexida foi no gol. Marcão foi colocado na equipe titular, mas porque Emerson foi poupado por conta de uma amigdalite, mas deve jogar. O time seguiu com a mesma linha defensiva formada por Ayrton, Pablo, Gilvan e Wilian Simões. Já no meio-campo, Ricardo Capanema assumiu a vaga do suspenso Rodrigo Andrade para fazer dupla de contenção com Wesley. A criação seguirá na responsabilidade de Daniel Sobralense. O volante Jhonnatan foi sacado e a vaga dele foi preenchida pelo atacante Leandro Carvalho, que terá a companhia de Bérgson e de Alfredo, substituto de Leandro Cearense.

A intenção, na teoria, é aumentar a velocidade na transição ofensiva da equipe, especialmente pelas pontas, com Bérgson e Leandro Carvalho. Desta forma, os laterais Ayrton e Wilian Simões passam a dividir a responsabilidade de atacar e passam a se concentrar mais no trabalho de marcação.

O desfalque da equipe segue sendo o zagueiro Fernando Lombardi, que já não tinha atuado contra o Remo e segue em tratamento de dores na região lombar. O atacante Bruno Veiga também segue em trabalho específico para 'aprimoramente físico', como classificou a assessoria de imprensa do clube.

Veja abaixo os relacionados do Papão para encarar o São Francisco!

Goleiros: Emerson e Marcão

Laterais: Ayrton, Wilian Simões e Andrelino

Zagueiros: Gilvan, Pablo e Perema

Volantes: Jhonnatan, Ricardo Capanema, Wesley e Juninho

Meias: Aslen Kelvin, Daniel Sobralense, Diogo Oliveira e Samuel

Atacantes: Alfredo, Leandro Carvalho, Bérgson, Leandro Cearense e Willkerson