Por: Portal ORM

Em 08 de outubro, 2017 - 08h16 - Círio

Com apenas duas horas, procissão já percorreu metade do caminho previsto de 3,6 quilômetros. De acordo com o ritmo da romaria do Círio de Nazaré deste ano, festividade religiosa deve terminar no tempo estipulado pela Diretoria da Festa de Nazaré, às 12h30.

O direcionamento é que a berlinda faça apenas curtas paradas para prestação de homenagens pelos fieis durante o percurso para que o tradicional almoço do Círio seja aproveitado junto aos familiares e amigos. Com isso, apesar das pausas, pouco mais das 8h, procissão já está na avenida Presidente Vargas.

Em 2004, o fieis enfrentaram o Círio mais longo já realizado, que durou nove horas e 15 minutos para ser finalizado.