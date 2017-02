Wanderlan e Chaveirinho marcaram os gols do Pantera, que conseguiu sua primeira vitória no clássico da era de campeonatos estaduais

Por: Redação ORM News

Em 19 de fevereiro, 2017 - 19h08 - Parazão

A metade alvinegra de Santarém está em êxtase neste domingo (19). Isto porque o São Raimundo conseguiu vencer o São Francisco pela primeira em dez anos de clássicos pelo campeonato paraense. A partida foi válida pela quinta rodada do estadual e foi realizada sobre o gramado do Colosso do Tapajós, na Pérola do Tapajós.

Diante de um público de 8.234 pessoas, o São Francisco ainda teve que jogar com dois jogadores a menos, uma vez que o volante Rodrigo e o zagueiro Marcos Alemão foram expulsos e deixaram o caminho mais fácil para que, no segundo tempo, o zagueiro Wanderlan, aos 19 minutos, e o atacante Chaveirinho, aos 29, marcassem os gols do triunfo do Pantera.

Com a vitória, o Mundico foi à vice-liderança do grupo A1, com os mesmos nove pontos do Paysandu, mas com saldo de gols inferior. O São Francisco, por sua vez, afundou de vez na lanterna da competição, sem marcar pontos após cinco jogos.

Precisando pontuar o quanto antes para se livrar da zona de rebaixamento à segunda divisão do estadual, o Leão santareno - atual vice-campeão paraense - vai enfrentar o Pinheirense, às 16h desta sexta-feira (24), no Mangueirão, em Belém, enquanto que o São Raimundo buscará a liderança do grupo recebendo o Águia, às 20h30 desta quinta-feira (23), no Colosso, em Santarém.