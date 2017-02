Partidas serão realizadas neste final de semana. Destaque é o clássico santareno, entre São Francisco e São Raimundo

Por: Redação ORM News

Em 17 de fevereiro, 2017 - 18h24 - Parazão

O campeonato paraense chega à quinta rodada deste primeiro turno com cinco jogos, sendo um clássico. Trata-se do Rai-Fran, entre São Francisco e São Raimundo, que terá a presença do árbitro da FIFA, Dewson Fernando Freitas da Silva, às 17h deste domingo (19), no Colosso do Tapajós, em Santarém.

No clássico, Dewson será auxiliado por Rafael Ferreira Vieira e Ducival da Silva Brito, com a presença de Silvério Ferreira Pinto como quarto-árbitro e do presidente da Comissão Paraense de Arbitragem, Fernando Sérgio Castro dos Santos, como assessor.

Antes, porém, já terão acontecidos os outros quatro jogos da rodada. O confronto entre Águia e Paysandu terá o apito de Joelson Silva dos Santos, às 16h deste sábado (18), no Mangueirão. No mesmo local, mais às 16h do domingo (19), o Remo vai receber o Paragominas, sob o olhar de Djonaltan Costa Araújo. Veja a escala completa abaixo!

Sábado (18)

Águia x Paysandu (16h / Mangueirão)

Árbitro: Joelson Silva dos Santos

Assistentes: João Paulo Loiola de Sousa e Raimundo Dácio Silva da Costa

Quarto-árbitro: Rafael Rodrigues da Silva

Assessor: Diorgenes Menezes Serrão

Castanhal x Pinheirense (20h / Maximino Porpino)

Árbitro: Marco José Soares de Almeida

Assistentes: Milton Socorro Alves de Sousa e Acácio Menezes Leão

Quarto-árbitro: Raymar Klemer Rezende Ferreira

Assessor: Benedito Pinto da Silva

Independente x Cametá (17h / Mangueirão)

Árbitro: Raimundo Gilson Gonçalves Brito

Assistentes: Dimmi Yuri das Chagas Cardoso e José Jacemir Gonçalves Brito

Quarto-árbitro: Olivaldo José Alves Moraes

Assessor: Joel Silva dos Santos

Domingo (19)

Remo x Paragominas (16h / Mangueirão)

Árbitro: Djonaltan Costa Araújo

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Jhonathan Leone Lopes

Quarto-árbitro: Edeval Augusto Ferreira Figueiredo

Assessor: Paulo César da Rocha Romano

São Francisco x São Raimundo (17h / Colosso do Tapajós)

Árbitro: Dewson Fernando Freitas da Silva

Assistentes: Rafael Ferreira Vieira e Ducival da Silva Brito

Quarto-árbitro: Silvério Ferreira Pinto

Assessor: Fernando Sérgio Castro dos Santos