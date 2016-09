Gasto com a aparência é o último item a ser cortado da conta

Em 04 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Cleide Magalhães

Da Redação

Os gastos com beleza resistem aos tempos de crise econômica e/ou política, em qualquer país. Na verdade, eles são vistos como prioridade para muitos consumidores brasileiros. Pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) aponta que, em decorrência das dificuldades financeiras impostas pela atual conjuntura nacional, os consumidores disseram que os itens que mais sofreram cortes no cotidiano deles foram saídas para bares e restaurantes (35,4%), viagens (30,9%), compras de roupas, acessórios e sapatos (29,2%), cortes na contratação de TV por assinatura (19,7%), uso de telefones fixo e celular (18,8%) e salão de beleza (16,7%). Como se pode ver, o gasto com beleza é o último item a ser cortado.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.