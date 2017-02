Ex-jogador do Cruzeiro dá passe decisivo para sua equipe bater o Esteghlal Tehran, do Irã

Por: Lance!Net

Em 20 de fevereiro, 2017 - 17h08 - Futebol

O Al Ahli começou com o pé direito a fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia. Com mais uma participação determinante de Everton Ribeiro, o atual campeão dos Emirados Árabes venceu o Esteghlal Tehran, do Irã, pelo placar de 2 a 1.

Duas vezes melhor jogador do Campeonato Brasileiro, o meia deu o passe decisivo para Makhete Diop marcar o gol do triunfo no final da partida. O primeiro gol também teve participação determinante da dupla. Após cobrança de escanteio do brasileiro, o camisa 99 aproveitou a sobra e abriu o marcador. Ao final do compromisso, Everton Ribeiro comentou a importância do resultado.

'Foi uma partida muito disputada e sabíamos que uma vitória era fundamental para nós. Fico feliz por ajudar o time com passes mais uma vez. A Liga dos Campeões da Ásia é muito importante para o clube e todos os jogos são decisivos. Sendo assim, vamos comemorar e já pensar no próximo compromisso', disse.

O time do brasileiro volta a jogar pela competição na próxima segunda-feira. O adversário será a equipe do Lokomotiv Tashkent, do Uzbequistão.