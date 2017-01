Com 2 TB, você pode armazenar 70 horas de vídeos em formato 4K

Tecmundo

04 de janeiro, 2017

Com o barateamento das memórias flash, diversas fabricantes apostam em colocar cada vez mais capacidade de armazenamento em formatos compactos. É o caso da Kingston, que apresentou na última terça-feira (3) seu novo pendrive da linha DataTraveler Ultimate GT, que conta com nada menos que 2 TB de espaço.

Também disponível em um modelo de 1 TB, o dispositivo é compatível com o formato USB 3.1, que oferece velocidades de leitura de até 5 Gbps. Para garantir a durabilidade dos produtos, a fabricante apostou em um acabamento de liga de zinco que garante uma maior resistência a choques físicos.

Com 2 TB, você pode armazenar 70 horas de vídeos em formato 4K, 96 jogos de PC de tamanho médio, 500 mil arquivos MP3 ou aproximadamente 256 mil imagens de 24 megapixels — isso só para citar algumas das possibilidades apresentadas pela Kingston. Até o momento a companhia não divulgou qual vai ser o custo das novas soluções de armazenamento, que estão programadas para chegar às lojas em fevereiro.

No entanto, não espere pagar menos de US$ 1 mil (R$ 3,2 mil) pelo modelo mais “parrudo” em um momento inicial. Assim como acontece com toda nova tecnologia, ainda vai demorar um pouco até que a solução compacta se torne acessível a uma grande parte do público — enquanto isso não acontece, o mercado de HDs externos ainda deve se mostrar uma opção mais atraente para seu bolso.