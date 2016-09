OPORTUNIDADE - Projeto contemplado pela Funarte convida artistas à vivência no Porto do Sal

Em 21 de setembro, 2016 - 06h00 - Magazine

O projeto “Margem: Encontros e devires sobre o rio”, do Coletivo Aparelho, está com inscrições abertas para quatro vagas de residência artística no Porto do Sal, com duração de cinco semanas. O projeto foi contemplado pela 12ª Edição do Programa Rede Nacional Funarte de Artes Visuais. As inscrições podem ser feitas até o próximo sábado, dia 24 de setembro, no site do Coletivo.