Os atores Isis Valverde e Marco Pigossi, que integram o elenco da trama, falaram sobre como foi gravar os primeiros capítulos em terras paraenses

Por: Redação ORM News com informações de Guiart

Em 14 de janeiro, 2017 - 10h10 - Entretenimento

A gravação da nova novela das nove, "A Força do Querer", escrita por Gloria Perez e dirigida por Rogério Gomes, mais conhecido como Papinha, movimentou Belém nos últimos dias. Na noite de quinta-feira (12), a Rede Globo, em parceria com a Tv Liberal, realizou uma coletiva de impresa sobre a novela na Casa das Onze Janelas. O evento reuniu o diretor Papinha, os atores Marco Pigossi, Isis Valverde e Laíze Câmara, além fãs, influenciadores digitais e jornalistas locais.





Em um bate-papo descontraído durante o evento, os globais, que estão na cidade para a gravação dos primeiros capítulos da trama, contaram como foi filmar algumas cenas no Estado. Além disso, os integrantes deram algumas informações sobre o enrendo da novela e seus personagens. Segundo o ator Marco Pigossi, que interpreta o personagem Zeca, o elenco realizou uma pesquisa a respeito da estética, linguagem e comportamento do povo paraense, para que fosse possível interpretar da melhor forma a realidade do nortista. A produção também se preocupou em mostrar a estética regional na trilha sonora, que incluirá músicas locais, e nas vestimentas dos artistas.

Marco Pigossi e Isis Valverde se mostraram encantados com o Pará, tanto durante a coletiva, como através de algumas postagens em suas redes sociais pessoais. O ator afirmou, por exemplo, que vai levar algumas típicas iguarias gastrônomicas para a casa. Em contrapartida, Isis brincou ao dizer que já conseguiu até assimilar gírias da região, como o famoso "égua".