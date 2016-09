Adolescente de 14 anos presenciou luta entre estudantes na Escola Estadual Santo Afonso, no bairro do Telégrafo, em Belém

Uma adolescente da mesma escola que o estudante Eduardo de Souza Cordeiro afirmou ter presenciado uma briga entre o menino e colegas na véspera da morte do menino de 12 anos. A jovem de 14 anos afirma ter presenciado uma briga entre o menino e quatro colegas nas dependências da Escola Estadual Santo Afonso, no bairro do Telégrafo.

Ouça o relato da jovem:

Ela afirma que as 'lutas' entre os adolescentes eram comuns e por isso ela resolveu não se meter na situação. A jovem confirmou que Eduardo levou uma queda na escola. Segundo ela, isso ocorreu depois do menino sair correndo atrás dos colegas que tinham pego uma vasilha com o lanche dele na hora do intervalo.

'Na hora do recreio o Eduardo levava um potinho com biscoito e suco e os garotos pegaram a vasilha com o biscoito e saíram correndo. O Eduardo caiu, ele correu e tropeçou. Ele não quis dar o lanche dele, por isso bateram nele na hora da luta', contou.

A estudante conhecia Eduardo e classificou o menino como 'exemplar'. 'Nunca brigou com ninguém. Ele respeitava os professores, os diretores, era um menino todo na dele', descreveu.

A menina diz que Eduardo e o grupo de quatro meninos sempre brincava de simular brigas. 'O Eduardo sempre brincava com eles e eles sempre brincavam desse tipo de coisa, mas dessa vez foi pior', contou.

A briga durou cerca de quatro minutos com os jovens trocando socos, que atingiram a barriga de Eduardo, de acordo com a adolescente. Ao final, a jovem diz que todos foram embora da escola.

A situação ocorreu por volta das 17h, quando apenas três turmas tinham aula no local. A jovem participava do ensaio da banda da escola Santo Afonso, quando presenciou a briga entre os garotos.

Eduardo foi enterrado no cemitério São Jorge na tarde desta quinta-feira (1º) em clima de comoção. Antes do sepultamento, familiares e colegas do menino fizeram um protesto em frente à escola Santo Afonso. O pai do menino, Fábio Guedes, fez um discurso e pediu justiça. A família não acredita na versão de que a morte do menino é resultado apenas da queda.

A Escola Estadual Santo Afonso permanece sem aulas e não há previsão de quando elas são retomadas. A Polícia Civil investiga o caso e pediu urgência no envio do laudo feito pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves. A polícia apura ainda se o estudante tinha histórico de agressão na escola.

Outro lado

Em nota oficial, a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) diz que iniciou uma apuração administrativa das circunstâncias da morte do aluno Eduardo de Souza Cordeiro. A direção da escola foi afastada temporariamente.

O educador Sérgio Ronaldo Monteiro de Araújo foi designado para responder interinamente pela gestão da unidade escolar. Araújo é coordenador da Unidade Seduc na Escola (USE 02) e já assume a direção da escola Santo Afonso a partir desta sexta-feira (2).

A Seduc diz ainda que atua no planejamento de ações de atendimento psicossocial da comunidade escolar. As ações contam com a participação dos profissionais da escola, estudantes e pais.