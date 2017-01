Tânia Miranda viaja o Brasil e América Latina transformando realidades

Por: Redação ORM News

Em 13 de janeiro, 2017 - 14h35 - Economia

Só repassa conhecimento quem têm conhecimento, e isso Tânia Miranda têm de sobra. Especialista em marketing estratégico, liderança e coach, ela criou o Projeto "Mais Atitude, seja líder de si mesmo". Essa carioca fez da sua experiência, erros e acertos, seu cartão de visita e hoje da palestras pelo mundo fazendo com que as pessoas descubram um novo olhar dentro da sua realidade e possam fazer as mudanças estruturais que precisam. Como líder, ela ensina que planejamento estratégico e resiliência são alguns dos ingredientes para um trabalho focado e atitudes transformadoras.

'Eu entrego nas mãos do participante um método para alcançar a alta performance. Se a pessoa decidir realmente fazer aquele que ela leva para casa, para sua empresa ou para sua vida, e tendo disciplina, ela alcança resultados. Não existe milagre, existe o decidir se transformar', diz a especialista que deixou uma vida simples no subúrbio do Rio de Janeiro para ganhar o mercado financeiro em instituições como o banco Nacional, BCN, Bank Boston, banco Britânico e banco Americano.

Aos seus clientes ela ensina técnicas de despertar de liderança na vida pessoal e profissional com base na filosofia 'Master Mind', um treinamento criado há mais de cem anos pelo americano Napoleon Hill que, entre outros ensinamentos, propõe objetivos bem definidos e que para se chegar à alta performance, poder pessoal, a de se fazer planejamento estratégico mas sem esquecer a inteligência emocional. Entre os muitos exemplos de pessoas, Tânia revela a sua própria história de escolhas.

'Eu fui fazer o curso de extensão na universidade nos Estados Unidos com 300 dólares no bolso, as pessoas iam pra shopping depois da aula e eu não podia, tinha que voltar pra casa onde estava hospedada, eu tinha os limites e convivi com ele, consegui fazer meu curso sem me endividar, sem gastar o que que já tinha definido pra isso e agreguei ao meu currículo alta performance', conta essa líder, que garante que em pouco tempo qualquer pessoa obtém resultados concretos na vida.

Atualmente morando em Belém por razões pessoais, essa formadora de opinião e multiplicadora de talentos aborda em suas palestras mudanças em vários aspectos da vida, seja profissional, pessoal e principalmente na vida financeira de uma economia em crise, como a do Brasil. O "Mais Atitude, seja líder de si mesmo" entrega uma forma vitoriosa e que comprovadamente funciona na transformação desse cenário negativo.

'As pessoas não estão sabendo lidar com os conflitos e dificuldades que o momento apresenta e com isso praticam a auto sabotagem em suas vidas pessoais, profissionais e em comunidade. Vou desafiar a plateia a ser monitorada por 30 dias e vou provar que são capazes de mudanças significativas', garante a coach.

