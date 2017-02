Clubes terão que atuar sempre em seus respectivos estados

Por: Lance!Net

Em 20 de fevereiro, 2017 - 17h10 - Série A

Os clubes da Série A aprovaram no conselho técnico desta segunda-feira a inclusão de um dispositivo no regulamento do Brasileirão que proíbe os clubes de mandarem jogos fora do estado de origem. A proposta aprovada partiu do Atlético-MG. Segundo dirigentes que participam da reunião, na sede da CBF, não há exceção a essa regra.