Por: Lance!Net

Em 04 de janeiro, 2017 - 16h53 - Futebol

De olho na Libertadores 2017, o Universitario, do Peru anunciou nesta quarta-feira, a contratação do lateral-esquerdo Juan Manuel Vargas, que estava no Real Betis, da Espanha.

Em sua página no Facebook, o clube peruano colocou a seguinte legenda: “Juan Manuel Vargas é o novo reforço do Universitario Deportes. Bem-vindo a sua casa, Loco!.

Assim que a negociação foi confirmada, os torcedores encheram o post com elogios e festejaram o retorno do ídolo, que foi revelado pelo Universitario em 2002, e prometeu encerrar a carreira no clube quando foi negociado com a Europa.

Durante os 12 anos que ficou fora do Peru, Vargas jogou pelo Colón, da Argentina, Fiorentina e Genoa, da Itália e Real Betis, da Espanha.

Agora, o novo reforço se junta ao elenco comandado por Roberto Chale, que ficou em terceiro lugar no campeonato local e a partir de fevereiro joga a Pré-Libertadores. Na segunda fase, o time peruano encara o vencedor do confronto entre Deportivo Táchira e Deportivo Capiatá.