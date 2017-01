diretoria promete programação esportiva intensa em 2017

Em 18 de janeiro, 2017 - 01h30 - Esporte

A diretoria do Cassazum, por meio do Departamento de Esportes, deu a largada para a reforma do estádio de futebol com vistas à temporada de 2017, que promete uma programação esportiva interna cheia de novidades, conforme declarações do presidente e vice-presidente, Jorge Figueiredo e Yedo Mendes, respectivamente.

