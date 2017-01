Programação faz parte do projeto 'cine liso', que tem entrada gratuita

Por: Redação ORM News com informações do Cine Líbero Luxardo

Em 11 de janeiro, 2017 - 08h53 - Entretenimento

Que tal começar o ano com um dos grandes clássicos da sessão da tarde? Clube dos Cinco, de John Hughes, será exibido no Cineliso neste sábado (14), 14h30, com dublagem original.

O filme conta a história de cinco adolescentes do ensino médio cometem pequenos delitos na escola e, como punição, têm que passar o sábado no colégio e escrever uma redação contando o que pensam de si mesmos. O grupo reúne jovens com perfis completamente diferentes: o popular, a patricinha, a esquisita, o nerd e o rebelde. No decorrer do dia, eles passam a se conhecer melhor e a aceitar suas diferenças, compartilhando seus maiores segredos.

Serviço- 'Clube dos cinco', de John Hughes, no projeto 'Cine liso', às 14h, no Cine Líbero Luxardo. Entrada franca.