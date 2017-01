Jogador já participou de seu primeiro treino no Ceju

Por: Redação ORM News

Em 06 de janeiro, 2017 - 10h27 - Futebol

O atacante argentino Nano Krieger foi apresentado oficialmente, na manhã desta sexta-feira (06), pelo Clube do Remo, em coletiva de imprensa no Baenão. Na sequência, o jogador participou de seu primeiro treino pelo time, no Ceju (Centro de Treinamento da Juventude), no bairro do Coqueiro. A contratação foi oficializada no final de semana.

Nano, como é conhecido, tem 21 anos, nascido em Coronel Suárez, município da província de Buenos Aires, vem com a credencial de ter sido um dos grandes destaques da base do Boca Juniors nos últimos anos. Krieger vestiu a camisa xeneize de 2011 até 2015, onde fez mais de 80 gols na base de um dos principais clubes do futebol mundial.

Ele tem característica de um centroavante clássico. Com 1,90cm de altura e boa técnica, Nano joga como homem de referência no ataque, sendo muito efetivo na finalização das jogadas. O atacante estava no Huracán antes de assinar contrato com o Clube do Remo.

À tarde, Krieger segue para o Mangueirão, onde será apresentado para a torcida e terá seu primeiro contato com Fenômeno Azul no amistoso diante do Pinheirense.

Ainda não está confirmada a participação do atacante no amistoso do dia 12, contra o Sampaio Correia, na Tuna.