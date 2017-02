O concurso teve patrocínio da Vega Veículos e Vale Verde Turismo.

Por: Luiz Bezerra e Tarso Sarraf.

Em 20 de fevereiro, 2017 - 06h01 - Magazine

Com a fantasia “O Magnífico Big Ben”, ela virou um relógio e ficou de ponta a cabeça em pleno palco do Hangar. Por tanta ousadia e criatividade, a candidata do Paysandu, Clícia de Cássia Figueiró, conquistou o título inédito do Rainha das Rainhas 2017 para a torcida bicolor. Ela surpreendeu os jurados e o público nesta 71ª edição do concurso, realizado pelas Organizações Romulo Maiorana (ORM). As princesas eleitas foram Valéria Christie, do Clube do Remo, e Alessandra Mendonça, do Clube dos Advogados, que ficaram empatadas no segundo lugar. A terceira princesa foi a candidata do Grêmio, Rúbia Neves, e Thaís Amorim conquistou o quarto lugar para a AP.