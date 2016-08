Gaúcho venceu americano na final do quali

Por: Lance!Net

Em 26 de agosto, 2016 - 15h04 - Tênis

O Brasil terá ao todo três representantes no masculino na chave principal do US Open, quarto e último Grand Slam do ano, disputado em Nova York, nos Estados Unidos. Guilherme Clezar, 203º colocado, venceu a final do quali nesta sexta-feira.

O gaúcho superou o americano Alexander Sarkisian, 216º colocado, por 6/4 7/6 (7/5) e vai disputar pela primeira vez a chave de um Major aos 23 anos de idade.

O tenista ainda aguarda por adversário que sairá no fim da tarde ao término do quali.

Thomaz Bellucci pega o russo Andrey Kuznetsov, 42º, enquanto que Rogério Dutra Silva, 109º, desafia o nono da ATP, Marin Cilic.