Atriz esteve na coletiva de imprensa de 'Supermax', nesta terça-feira, 6, no Rio

Por: EGO

Em 06 de setembro, 2016 - 15h06 - Celebridades

Cleo Pires foi um dos destaques na coletiva de imprensa da nova série da Globo, "Supermax", que aconteceu na manhã desta terça-feira, 6, no shopping Via Parque, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

O seriado, que estreia no dia 20 de setembro e será exibido às terças-feiras à noite, gira em torno de sete homens e cinco mulheres que são selecionados para viver a experiência de um reality show nada convencional: três meses de confinamento em um presídio desativado no coração da Floresta Amazônica. Cleo interpreta a personagem Sabrina, uma psicóloga durona, filha de um empresário. Ela tenta superar a claustrofobia no programa e diz que vai ganhar o prêmio por amor.

Na vida real, a atriz garante que jamais participaria de uma experiência como essa. "Não participaria de um reality show... Acho que não. Tenho segredos demais para participar de um (risos). E o fato de ficar confinada me incomodaria", explica ela.

Ainda assim, a atriz admite que gosta de assistir a programas do tipo. "Já assisti a uns BBBs no início e, hoje em dia, gosto das Kardashians. Elas são ótimas, gosto da família e a dinâmica delas! Me identifico um pouco por causa da minha família, que também é muito grande e tem muita mulher, cada uma faz uma coisa", diverte-se.

Sobre 'Supermax'

Na série, que tem criação de José Alvarenga Jr., Marçal Aquino e Fernando Bonassi, 12 participantes disputam o prêmio de R$ 2 milhões em um reality show gravado em um presídio de segurança máxima desativado em plena Floresta Amazônica. Lá, os personagens descobrem que têm algo em comum: todos já enfrentaram problemas com a Justiça.

Juntos, eles serão submetidos ao extremo de suas capacidades físicas e psicológicas, tornando a convivência insuportável. A situação piora quando eles percebem que estão numa luta por sobrevivência, uma vez que se dão conta de que perderam o contato com o mundo exterior. Eles ficam sem saber se tudo aquilo faz parte do desafio ou se foram abandonados à própria sorte.

Além de Cleo Pires, o elenco inclui Erom Cordeiro, Mariana Ximenes, Fabiana Gugli, Bruno Belarmino, Nicolas Trevijano, Ademir Emboava, Maria Clara Spinelli, Rui Ricardo Diaz, Mário César Camargo, Vania de Brito e Ravel Andrade.