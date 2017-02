Atriz postou foto no dia dos Namorados nos Estados Unidos

Em 16 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

O Dia dos Namorados nos EUA foi ontem, mas Cleo Pires, de 34 anos, não deixou a data passar em branco e deu o que falar na web com uma foto completamente nua. Na imagem publicada na tarde de ontem, no Instagram da atriz, ela aparece pelada numa cama e com um dos seios cobertos com uma pintura de coração. “Kiss my post valentine’s misplaced. Beijo meu coração mal colocado pós dia dos namorados”, escreveu ela na legenda.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.