Reforma - Apenas as legendas maiores teriam condições de se manter na ativa

Em 19 de setembro, 2016 - 06h00 - Poder

A cláusula de barreira atualmente em tramitação no Senado, que impõe requisitos eleitorais para a manutenção de partidos, limitaria o funcionamento de 14 siglas no Congresso e restringiria o acesso delas a verbas partidárias caso as regras previstas pelo texto já estivessem valendo. Entre as legendas que seriam afetadas estão algumas tradicionais, como o PCdoB, e PPS, além de partidos de criação mais recente, caso do PSOL e PROS. A informação é do portal G1, em reportagem publicada nesse domingo, 18, assinada por Gustavo Garcia.