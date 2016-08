Em 27 de agosto, 2016 - 06h00 - Cláudio Humberto

Insultos

A "estratégia do insulto" foi ordenada pelo ex-presidente Lula aos senadores aliados, no julgamento de Dilma, segundo revelou a esta coluna um senador do PT. A expressão "o Senado não tem moral para cassar ninguém" é do próprio Lula. Ele já não pretende reverter o impeachment, mas utilizar esses insultos no documentário "Golpe", no qual o PT deposita sua esperança de "salvação" nas próximas eleições.

Só propaganda

A ideia do documentário, de produção milionária, seria do marqueteiro João Santana. Será usado na eleição do Brasil e exibições no exterior.

Alvos

A estratégia de Lula é resumida numa frase: "Se a gente não conseguir evitar o impeachment, ao menos vamos tentar desmoralizá-los".

Gatos escaldados

Petistas ainda relutam em usar dossiês com "podres" de senadores pró-impeachment temendo que os próprios podres sejam expostos.

Incendiário

No encontro de ontem no Alvorada, o indiciado Lula fez ver a Dilma que ela será condenada, e a aconselhou também a atacar o Senado.

Segunda à noite

O Planalto reavaliou o ritmo das sessões de julgamento do Senado e concluiu que o impeachment de Dilma Rousseff deverá ser votado na noite de segunda-feira (29) ou na madrugada de terça (30). A avaliação do ministro Eliseu Padilha (Casa Civil) foi levada ao presidente Michel Temer na tarde de ontem. A conclusão é que etapas serão queimadas porque se esgotou a chicana dos senadores petistas.

Chicana tem limite

O PT pretendia arrastar o julgamento até a noite de 1º de setembro, véspera do término da presidência de Ricardo Lewandowski no STF.

Objetivo é agilizar

Além de ignorar testemunhas de defesa, senadores pró-impeachment também serão econômicos nos discursos e até nas perguntas a Dilma.

Ladainha

A expectativa é que as testemunhas que ainda restam sejam ouvidas neste sábado, o que ajudaria muito a agilizar o julgamento.

A verdade

Apesar dos panos quentes, a impressão no Senado é a que Renan Calheiros disse a verdade quando passou na cara de Gleisi Hoffmann (PT-PR) que a livrou e ao marido Paulo Bernardo de indiciamento. O Supremo Tribunal Federal ficou muito mal nessa história vergonhosa.

Renan x Gleisi

Senadores dizem ter ouvido, fora dos microfones, Renan Calheiros reagir assim aos gritos de "canalha" por parte de Gleisi Hoffmann: "A senhora deveria estar presa", lembrando que ele a livrou disso.

Valentia sumiu

Lindbergh Farias provocou, gritando ao pé do ouvido de Renan Calheiros, que falava ao microfone, mas não encarou a briga: depois de empurrado, saiu de fininho para ficar fora do alcance do alagoano.

Não convenceu

Os tucanos Cássio Cunha Lima (PB), Aécio Neves (MG), Aloysio Nunes (SP) e Tasso Jereissati (CE) ajudaram Renan Calheiros a redigir nota tentando desdizer o que ele disse sobre Gleisi Hoffmann e o STF.

Ruim de cálculo

O economista Luiz Gonzaga Belluzzo, informante pró-Dilma, disse que o crescimento médio do PIB com FHC foi "um pouco maior que com Dilma". Na verdade, foi quase o triplo: 2,55% contra 0,94%.

Ridículo

A assessoria do presidente do Senado acabou virando motivo de deboche, ontem, ao tentar desmentir - usando a expressão "não é bem assim..." - o que seu chefe havia dito claramente ao vivo, na TV.

Segue o roteiro

Até mesmo petistas admitem que briga pelo impeachment acabou, mas senadores andam incomodados com dilmistas. É que pronunciamentos na sessão do julgamento mais parecem leituras de roteiros para o documentário do "golpe". "Só faltou um diretor," diz senador temerista.

Nova direção

O PMDB mudará a sede nacional do partido. Sairá de uma sala no Senado para uma casa no Lago Sul, bairro de classe média alta de Brasília. A ideia é mudar a estrutura partidária.

Pensando bem...

...indiciado pela polícia por corrupção e lavagem de dinheiro, Lula não pode mais repetir a lorota de que é o mais "honesto" dos brasileiros.

PODER SEM PUDOR

Sinceridade

de político

Embaixador em Lisboa em 1985, o ex-chanceler Azeredo da Silveira convidou o senador FHC para almoço com diplomatas, no restaurante Mônaco, à beira mar. Lá pelas tantas, um deles perguntou ao político:

- É verdade que o senhor vai disputar a prefeitura de São Paulo?

Com um largo sorriso condescendente, FHC devolveu a pergunta:

- Ô, meu filho, você acha que eu vou entrar numa fria de disputar uma eleição contra Jânio Quadros?

Entrou e perdeu.